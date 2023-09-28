Украинский экспорт: представители государства и бизнеса обсудят стратегию в Киеве 3 октября
3 октября 2023 года в Киеве состоится масштабное экономическое мероприятие - конференция "Будущее украинского экспорта", которое объединит стейкхолдеров от государства и бизнеса с целью обсуждения стратегии внешней торговли Украины.
Площадка для мероприятия, которую предоставит редакция "Экономической правды", соберет топ-чиновников профильных министерств и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса.
Состав приглашенных участников конференции подбирался с таким учетом, чтобы гости мероприятия смогли задать острые вопросы непосредственно тем представителям государства, от которых зависит планирование и реализация государственной экспортной политики.
Соответственно, приглашенными участниками конференции станут представители украинских компаний и предприятий, которых без преувеличения можно считать флагманами отечественного бизнеса, уже сегодня успешно работающих на экспорт, и без сомнения имеющих и свое видение экспортной стратегии государства, и множество вопросов к представителям власти.
Среди заявленных участников конференции:
- Юлия Свириденко, первый вице-премьер - министр экономического развития;
- Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры;
- Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Игорь Смелянский, гендиректор почтового оператора "Укрпочта";
- Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины;
- Александр Конотопский, CEO Ajax Systems;
- Юрий Рыженков, CEO "Метинвест";
- Александр Соколовский, основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт";
- Руслан Гашев, председатель правления Экспортно-кредитного агентства;
- Геннадий Чижиков, председатель Торгово-промышленной палаты;
- Денис Шкрибляк, основатель компании Wood and Hearts;
- Андрей Ремизов, директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта;
- Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды";
- Дмитрий Денков, редактор "Экономической правды".
В ходе панельных заседаний запланированы острые дискуссии:
- между редактором "Украинской правды" Севгиль Мусаевой и представителем Министерства экономики;
- между министерством инфраструктуры и представителями крупнейших экспортеров страны;
- общение аудитории с представителями министерства экономики, профильных комитетов Верховной Рады, Экспортно-кредитного агентства и банков.
Ожидаются выступления фаундеров ведущих украинских компаний, гендиректора почтового оператора Игоря Смелянского.
Среди приглашенных гостей - послы стран, основных торговых партнеров Украины, а также представители USAID.
Будут обсуждаться реальные возможности для торговли украинского бизнеса, проблемы и пути их решения.
Подробнее с условиями участия в мероприятии можно ознакомиться по ссылке.
Напоминаем:
По данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2023 года основные показатели внешней торговли товарами были следующими:
- Экспорт товаров - 24,5 млрд долл. (уменьшился на 4,5 млрд долл. или на 15% к аналогичному периоду 2022 года);
- Импорт товаров - 41,1 млрд.долл. (увеличился на 6,5 млрд долл. или на 19%);
- Товарооборот - 57,5 млрд долл. (увеличился на 2,1 млрд долл. или на 3%).
- Дефицит торговли - 16,6 млрд долл. (увеличился на 11 млрд долл. или в 3 раза).
Топ - 3 товарных групп по объему экспорта:
- Агросырье и продовольственные товары - 14,6 млрд долл. (рост на 1,2 млрд долл. или на 9% против 8 месяцев 2022 года);
- Металлы и изделия из них - 2,7 млрд долл. (уменьшение на 2 млрд долл или на 43%);
- Машины, оборудование, транспорт - 2,1 млрд долл. (уменьшение на 0,9 млрд долл или на 30%).
Топ - 3 товарных групп по объему импорта:
- Машины, оборудование, транспорт - 12,3 млрд долл. (рост на 29% или на 2,7 млрд долл. к аналогичному периоду 2022 года);
- Продукция химпрома - 7,4 млрд долл. (рост на 18% или на 1,1 млрд долл.);
- Топливно-энергетические товары - 7,1 млрд долл. (уменьшение на 18% или на 1,6 млрд долл.).
Торговля с ЕС:
- Экспорт в страны ЕС - 15,7 млрд долл., что составляет 63,6% всего экспорта в январе-августе 2023. Против аналогичного периода прошлого года экспорт в ЕС сократился на 12% ("минус" 2,1 млрд долл.).
- Импорт из стран ЕС - 21,1 млрд долл., что составляет 51,3% всего импорта за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из ЕС вырос на 26% (+4,4 млрд долл.).
- Сальдо торговли со странами ЕС- "минус" 5,4 млрд долл. (против +1,1 млрд долл. за 8 месяцев 2022 года).
Топ-5 стран по объемам экспорта (44% всего экспорта товаров)
- Польша – 3,4 млрд долл (13,7%);
- Румыния – 2,6 млрд долл (10,6%);
- Китай – 1,8 млрд долл (7,3%);
- Турция – 1,8 млрд долл (7,3%);
- Германия – 1,3 млрд долл (5,2).
Топ-5 стран по объемам импорта (47% всего импорта товаров):
- Китай – 6,5 млрд долл (15,7%);
- Польша – 4,4 млрд долл (10,6%);
- Турция – 3,4 млрд долл (8,2%);
- Германия – 3,2 млрд долл (7,8%);
- США – 1,8 млрд долл (4,4%).