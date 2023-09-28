Український експорт: представники держави та бізнесу обговорять стратегію у Києві 3 жовтня

3 жовтня 2023 року у Києві відбудеться масштабний економічний захід - конференція "Майбутнє українського експорту", який об'єднає стейкхолдерів від держави та бізнесу з метою обговорення стратегії зовнішньої торгівлі України.

Майданчик для заходу, який представить редакція "Економічної правди", збере топчиновників профільних міністерств та топменеджерів великого та середнього бізнесу.

Склад запрошених учасників конференції підбирався з таким прицілом, щоб гості заходу могли поставити гострі запитання безпосередньо тим представникам держави, від яких залежить планування та реалізація державної експортної політики.

Відповідно, запрошеними учасниками конференції стануть представники українських компаній та підприємств, яких без перебільшення можна вважати флагманами вітчизняного бізнесу, що вже сьогодні успішно працює на експорт, без сумніву має і своє бачення експортної стратегії держави, і багато запитань до представників влади.

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Серед заявлених учасників конференції:

Юлія Свириденко, перша віцепрем'єрка - міністерка економічного розвитку;

Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури;

Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Ігор Смілянський, гендиректор поштового оператора "Укрпошта";

Тарас Качка, заступник міністра економіки України;

Олександр Конотопський, CEO Ajax Systems;

Юрій Риженков, CEO "Метінвест";

Олександр Соколовський, засновник та голова групи компаній "Текстиль-Контакт";

Руслан Гашев, голова правління Експортно-кредитного агентства;

Геннадій Чижиков, голова Торгово-промислової палати України;

Денис Шкрібляк, засновник компанії Wood and Hearts;

Андрій Ремізов, Директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту;

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди";

Дмитро Дєнков, редактор "Економічної правди".

У ході панельних засідань заплановані гострі дискусії:

між редакторкою "Української правди" Севгіль Мусаєвою та представником Міністерства економіки;

між міністерством інфраструктури та представниками найбільших експортерів країни;

спілкування аудиторії з представниками міністерства економіки, профільних комітетів Верховної Ради, Експортно-кредитного агентства та банків.

Очікуються виступи фаундерів провідних українських компаній, гендиректора поштового оператора Ігоря Смілянського.

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Серед запрошених гостей посли країн, основних торгівельних партнерів України, а також представники USAID.

Будуть обговорюватись реальні можливості для торгівлі українського бізнесу, проблеми та шляхи їх розв'язання.

Детальніше з умовами участі у заході можна ознайомитися за посиланням.

Нагадуємо:

За даними Держмитслужби, у січні-серпні 2023 року основні показники зовнішньої торгівлі товарами були наступними:

Експорт товарів - 24,5 млрд дол. (зменшився на 4,5 млрд дол. або на 15% до аналогічного періоду 2022 року);

Імпорт товарів – 41,1 млрд.дол. (збільшився на 6,5 млрд дол. або на 19%);

Товарооборот – 57,5 млрд дол. (збільшився на 2,1 млрд дол. або на 3%).

Дефіцит торгівлі – 16,6 млрд дол. (збільшився на 11 млрд дол. або у 3 рази).

Топ – 3 товарні групи за обсягом експорту:

Агросировина й продовольчі товари – 14,6 млрд дол. (зростання на 1,2 млрд дол. або на 9% проти 8 місяців 2022 року);

Метали та вироби з них – 2,7 млрд дол. (зменшення на 2 млрд дол або на 43%);

Машини, устаткування, транспорт – 2,1 млрд дол.(зменшення на 0,9 млрд дол або на 30%).

Топ – 3 товарні групи за обсягом імпорту:

Машини, устаткування, транспорт – 12,3 млрд дол.(зростання на 29% або на 2,7 млрд дол. до аналогічного періоду 2022 року);

Продукція хімпрому – 7,4 млрд дол. (зростання на 18% або на 1,1 млрд дол.);

Паливно-енергетичні товари – 7,1 млрд дол.(зменшення на 18% або на 1,6 млрд дол.).

Торгівля з ЄС:

Експорт до країн ЄС - 15,7 млрд дол., що становить 63,6% всього експорту у січні-серпні 2023. Проти аналогічного періоду минулого року експорт в ЄС скоротився на 12% ("мінус" 2,1 млрд дол.).

Імпорт з країн ЄС - 21,1 млрд дол., що складає 51,3% всього імпорту за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт з ЄС зріс на 26% (+4,4 млрд дол.).

Сальдо торгівлі з країнами ЄС– "мінус" 5,4 млрд дол. (проти +1,1 млрд дол. за 8 місяців 2022 року).

Топ-5 країн за обсягами експорту (44% всього експорту товарів)

Польща - 3,4 млрд дол (13,7%);

Румунія - 2,6 млрд дол (10,6%);

Китай - 1,8 млрд дол (7,3%);

Туреччина - 1,8 млрд дол (7,3%);

Німеччина - 1,3 млрд дол (5,2).

Топ-5 країн за обсягами імпорту (47% всього імпорту товарів):