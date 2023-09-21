Украинский экспорт: представители государства и бизнеса обсудят стратегию в Киеве 3 октября

3 октября 2023 года в Киеве состоится масштабное экономическое мероприятие - конференция "Будущее украинского экспорта", который объединит стейкхолдеров от государства и бизнеса с целью обсуждения стратегии внешней торговли Украины.

Площадка для мероприятия, которую предоставит редакция "Экономической правды", соберет топ-чиновников профильных министерств и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса.

Состав приглашенных участников конференции подбирался с таким учетом, чтобы гости мероприятия смогли задать острые вопросы непосредственно тем представителям государства, от которых зависит планирование и реализация государственной экспортной политики.

Соответственно, приглашенными участниками конференции станут представители украинских компаний и предприятий, которых без преувеличения можно считать флагманами отечественного бизнеса, уже сегодня успешно работающих на экспорт, и без сомнения имеющих и свое видение экспортной стратегии государства, и множество вопросов к представителям власти.

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Среди заявленных участников конференции:

Юлия Свириденко, первый вице-премьер - министр экономического развития;

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры;

Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Игорь Смелянский, гендиректор почтового оператора "Укрпочта";

Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины;

Александр Конотопский, CEO Ajax Systems;

Юрий Рыженков, CEO "Метинвест";

Александр Соколовский, основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт";

Руслан Гашев, и.о. председателя правления Экспортно-кредитного агентства;

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды";

Дмитрий Денков, редактор "Экономической правды".

В ходе панельных заседаний запланированы острые дискуссии:

между редактором "Украинской правды" Севгиль Мусаевой и представителем Министерства экономики;

между министерством инфраструктуры и представителями крупнейших экспортеров страны;

общение аудитории с представителями министерства экономики, профильных комитетов Верховной Рады, Экспортно-кредитного агентства и банков.

Ожидаются выступления фаундеров ведущих украинских компаний, гендиректора почтового оператора Игоря Смелянского.

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Будут обсуждаться реальные возможности для торговли украинского бизнеса, проблемы и пути их решения.

Подробнее с условиями участия в мероприятии можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем:

По данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2023 года основные показатели внешней торговли товарами были следующими:

Экспорт товаров - 24,5 млрд долл. (уменьшился на 4,5 млрд долл. или на 15% к аналогичному периоду 2022 года);

Импорт товаров - 41,1 млрд.долл. (увеличился на 6,5 млрд долл. или на 19%);

Товарооборот - 57,5 млрд долл. (увеличился на 2,1 млрд долл. или на 3%).

Дефицит торговли - 16,6 млрд долл. (увеличился на 11 млрд долл. или в 3 раза).

Топ - 3 товарных групп по объему экспорта:

Агросырье и продовольственные товары - 14,6 млрд долл. (рост на 1,2 млрд долл. или на 9% против 8 месяцев 2022 года);

Металлы и изделия из них - 2,7 млрд долл. (уменьшение на 2 млрд долл или на 43%);

Машины, оборудование, транспорт - 2,1 млрд долл. (уменьшение на 0,9 млрд долл или на 30%).

Топ - 3 товарных групп по объему импорта:

Машины, оборудование, транспорт - 12,3 млрд долл. (рост на 29% или на 2,7 млрд долл. к аналогичному периоду 2022 года);

Продукция химпрома - 7,4 млрд долл. (рост на 18% или на 1,1 млрд долл.);

Топливно-энергетические товары - 7,1 млрд долл. (уменьшение на 18% или на 1,6 млрд долл.).

Торговля с ЕС: