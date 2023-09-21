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Украинский экспорт: представители государства и бизнеса обсудят стратегию в Киеве 3 октября

Четверг, 21 сентября 2023, 14:22
 

3 октября 2023 года в Киеве состоится масштабное экономическое мероприятие - конференция "Будущее украинского экспорта", который объединит стейкхолдеров от государства и бизнеса с целью обсуждения стратегии внешней торговли Украины.

Площадка для мероприятия, которую предоставит редакция "Экономической правды", соберет топ-чиновников профильных министерств и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса.

Состав приглашенных участников конференции подбирался с таким учетом, чтобы гости мероприятия смогли задать острые вопросы непосредственно тем представителям государства, от которых зависит планирование и реализация государственной экспортной политики.

Соответственно, приглашенными участниками конференции станут представители украинских компаний и предприятий, которых без преувеличения можно считать флагманами отечественного бизнеса, уже сегодня успешно работающих на экспорт, и без сомнения имеющих и свое видение экспортной стратегии государства, и множество вопросов к представителям власти.

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Среди заявленных участников конференции:

  • Юлия Свириденко, первый вице-премьер - министр экономического развития;
  • Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры;
  • Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Игорь Смелянский, гендиректор почтового оператора "Укрпочта";
  • Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины;
  • Александр Конотопский, CEO Ajax Systems;
  • Юрий Рыженков, CEO "Метинвест";
  • Александр Соколовский, основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт";
  • Руслан Гашев, и.о. председателя правления Экспортно-кредитного агентства;
  • Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды";
  • Дмитрий Денков, редактор "Экономической правды".

В ходе панельных заседаний запланированы острые дискуссии:

  • между редактором "Украинской правды" Севгиль Мусаевой и представителем Министерства экономики;
  • между министерством инфраструктуры и представителями крупнейших экспортеров страны;
  • общение аудитории с представителями министерства экономики, профильных комитетов Верховной Рады, Экспортно-кредитного агентства и банков.

Ожидаются выступления фаундеров ведущих украинских компаний, гендиректора почтового оператора Игоря Смелянского.

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Будут обсуждаться реальные возможности для торговли украинского бизнеса, проблемы и пути их решения.

Подробнее с условиями участия в мероприятии можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем:

По данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2023 года основные показатели внешней торговли товарами были следующими:

  • Экспорт товаров - 24,5 млрд долл. (уменьшился на 4,5 млрд долл. или на 15% к аналогичному периоду 2022 года);
  • Импорт товаров - 41,1 млрд.долл. (увеличился на 6,5 млрд долл. или на 19%);
  • Товарооборот - 57,5 млрд долл. (увеличился на 2,1 млрд долл. или на 3%).
  • Дефицит торговли - 16,6 млрд долл. (увеличился на 11 млрд долл. или в 3 раза).

Топ - 3 товарных групп по объему экспорта:

  • Агросырье и продовольственные товары - 14,6 млрд долл. (рост на 1,2 млрд долл. или на 9% против 8 месяцев 2022 года);
  • Металлы и изделия из них - 2,7 млрд долл. (уменьшение на 2 млрд долл или на 43%);
  • Машины, оборудование, транспорт - 2,1 млрд долл. (уменьшение на 0,9 млрд долл или на 30%).

Топ - 3 товарных групп по объему импорта:

  • Машины, оборудование, транспорт - 12,3 млрд долл. (рост на 29% или на 2,7 млрд долл. к аналогичному периоду 2022 года);
  • Продукция химпрома - 7,4 млрд долл. (рост на 18% или на 1,1 млрд долл.);
  • Топливно-энергетические товары - 7,1 млрд долл. (уменьшение на 18% или на 1,6 млрд долл.).

Торговля с ЕС:

  • Экспорт в страны ЕС - 15,7 млрд долл., что составляет 63,6% всего экспорта в январе-августе 2023. Против аналогичного периода прошлого года экспорт в ЕС сократился на 12% ("минус" 2,1 млрд долл.).
  • Импорт из стран ЕС - 21,1 млрд долл., что составляет 51,3% всего импорта за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из ЕС вырос на 26% (+4,4 млрд долл.).
  • Сальдо торговли со странами ЕС- "минус" 5,4 млрд долл. (против +1,1 млрд долл. за 8 месяцев 2022 года).
 

экономика
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