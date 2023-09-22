Реальный ВВП Украины в годовом исчислении вырос на 19,5% - Госстат
Пятница, 22 сентября 2023, 16:58 -
Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале этого года вырос на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
Об этом свидетельствует оперативная оценка Государственной службы статистики.
По сравнению с предыдущим кварталом увеличение реального ВВП составило 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Реальный ВВП является мерой выпуска продукции на душу населения в долларах постоянной покупательной способности, при этом нивелируется влияние инфляционных процессов.
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Напоминаем:
Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3-4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.
Национальный банк подсчитал, что во втором квартале года экономика Украины выросла на 18,1%.
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