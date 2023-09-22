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Реальный ВВП Украины в годовом исчислении вырос на 19,5% - Госстат

Пятница, 22 сентября 2023, 16:58 - Анастасия Жарикова

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале этого года вырос на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Об этом свидетельствует оперативная оценка Государственной службы статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом увеличение реального ВВП составило 0,8% (с учетом сезонного фактора).

 
Госстат

Реальный ВВП является мерой выпуска продукции на душу населения в долларах постоянной покупательной способности, при этом нивелируется влияние инфляционных процессов.

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Напоминаем:

Кабинет Министров ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 3-4% и отмечает улучшение ситуации в промышленности.

Национальный банк подсчитал, что во втором квартале года экономика Украины выросла на 18,1%.

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ВВП экономика Госстат
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