Украина передала Турции предложения о возобновлении работы "зернового коридора" без РФ

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, поскольку нет никаких ограничений для судов, которые проходят коридором по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции посол Украины в Турции Василий Боднар, передает "Интерфакс-Украина".

"Предложение о работе ("зернового коридора" - ред.) без России передано турецкой стороне. Пока что нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", - сказал дипломат.

Он напомнил, что и в рамках "зерновой инициативы" довольно частыми были случаи, когда страна-агрессор ограничивала проход кораблей в Украину или пыталась регулировать доступ к тому или иному украинскому порту. Кроме того, ограничивался перечень продукции, которую можно было экспортировать с территории Украины.

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По словам Боднара, поскольку нет никаких экспортных ограничений по украинской продукции для судов, которые проходят этим гуманитарным коридором, такой альтернативный вариант может быть одним из основных для урегулирования ситуации.

Сейчас идет коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы выработать согласованные позиции. Участники переговорного процесса ожидают "коммуникации между Украиной и Турцией на высшем уровне". По информации посла, возможно они состоятся в ближайшие дни или в рамках Генассамблеи ООН.

"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию в отношении наших партнеров Турции и ООН и посредников, и будем нарабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России - это абсолютно ложный путь", - заявил Боднар.

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Напоминаем:

4 сентября в Сочи состоялась встреча президентов Турции и России, главной темой которой было возобновление действия Черноморской зерновой инициативы. Стороны не достигли согласия по этому вопросу.

"Зерновое соглашение" - договоренность между ООН, Турцией, Украиной и Российской Федерацией о морских коридорах для вывоза украинского зерна была подписана 22 июля 2022 года.

После очередного пролонгирования и фактического бездействия в течение нескольких месяцев из-за саботажа российской стороны 17 июля 2023 года РФ отказалась от участия в нем.