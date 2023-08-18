УЗ назначила руководителей для польской "дочки" и представительства за рубежом

"Укрзализныця" заявила об обновлении международной команды - Александру Василенко назначили директором представительства за рубежом, а Михаил Пластун возглавил Ukrainian Railways Cargo Poland.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, директором представительства "Укрзализныци" за рубежом назначили Александру Василенко, которая с 2022 года занимала пост директора Департамента экономической дипломатии МИД Украины.

До этого она работала советницей руководителя УЗ и министра инфраструктуры. Василенко будет курировать всю международную деятельность "Укрзализныци".

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Также УЗ сообщила о назначении директора дочерней компании АО "Укрзализныця" ООО "Ukrainian Railways Cargo Poland". Компанию, которое уже начало свою работу, возглавил Михаил Пластун.

"Ukrainian Railways Cargo Poland - наш оператор, который будет работать на просторах стран ЕС.

Главная задача - обеспечить быструю логистику для грузов, следующих из Украины. С блокадой морских портов это важнейшая задача для стабильного функционирования экономики страны и обеспечения экспорта украинской продукции и сырья", - заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

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Отмечается, что на первом этапе компания будет предлагать следующие услуги:

предоставление комплексной услуги грузоперевозок;

координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами;

контроль подвижного состава общества за рубежом.

Напомним:

АО "Укрзализныця" в конце июня зарегистрировала в Польше компанию под названием Ukrainian Railways Cargo Poland.

Экономическая правда