Из-за аварии на Киевщине ряд поездов идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа

Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов и электричек идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой", - говорится в сообщении.

Это будет касаться поездов:

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№729 Черкассы - Киев (и обратный рейс),

№733 Днепр - Киев (и обратный рейс),

№131 Днепр - Львов,

№43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс),

№731 Запорожье - Киев (и обратный рейс),

№790 Киев - Кременчуг,

№102 Краматорск - Херсон,

№38 Киев - Запорожье,

№80 Киев - Днепр.

Изменение маршрута для этих поездов может вызвать также задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.

"Укрзалізниця" подчеркиевает, что объезд аварийного участка, чтобы сократить задержки для поездов, был организован максимально оперативно.