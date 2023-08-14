Из-за аварии на Киевщине ряд поездов идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа
Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов и электричек идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой", - говорится в сообщении.
Это будет касаться поездов:
- №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс),
- №733 Днепр - Киев (и обратный рейс),
- №131 Днепр - Львов,
- №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс),
- №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс),
- №790 Киев - Кременчуг,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №38 Киев - Запорожье,
- №80 Киев - Днепр.
Изменение маршрута для этих поездов может вызвать также задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.
"Укрзалізниця" подчеркиевает, что объезд аварийного участка, чтобы сократить задержки для поездов, был организован максимально оперативно.