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Из-за аварии на Киевщине ряд поездов идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа

Понедельник, 14 августа 2023, 10:16 - Лия Ильченко

Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов и электричек идут измененным маршрутом с задержкой 1,5 часа.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой", - говорится в сообщении.

Это будет касаться поездов:

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  • №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс),
  • №733 Днепр - Киев (и обратный рейс),
  • №131 Днепр - Львов,
  • №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс),
  • №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс),
  • №790 Киев - Кременчуг,
  • №102 Краматорск - Херсон,
  • №38 Киев - Запорожье,
  • №80 Киев - Днепр.

Изменение маршрута для этих поездов может вызвать также задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь.

"Укрзалізниця" подчеркиевает, что объезд аварийного участка, чтобы сократить задержки для поездов, был организован максимально оперативно.

Укрзализныця
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