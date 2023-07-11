"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
АО "Укрзалізниця" в конце июня зарегистрировала в Польше компанию под названием Ukrainian Railways Cargo Poland.
Об этом сообщила LIGA.Бизнес со ссылкой на польский реестр юридических лиц.
Дата регистрации - 30 июня 2023 года. Сумма уставного капитала - 5 000 злотых (примерно 45 500 грн).
Компания принадлежит АО "Укрзализныця".
Напоминаем:
В начале июня заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев рассказал, что компания до конца года зарегистрирует экспедиторскую фирму для выхода на рынки Европейского Союза.
Также изучается вопрос о выходе с аналогичной услугой в Словакию и Венгрию.
Ранее сообщалось, Европейский Союз впервые предоставит средства без необходимости возврата для развития железнодорожной инфраструктуры Украины.