Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию

Вторник, 11 июля 2023, 17:48 - Лия Ильченко

АО "Укрзалізниця" в конце июня зарегистрировала в Польше компанию под названием Ukrainian Railways Cargo Poland.

Об этом сообщила LIGA.Бизнес со ссылкой на польский реестр юридических лиц.

Дата регистрации - 30 июня 2023 года. Сумма уставного капитала - 5 000 злотых (примерно 45 500 грн).

Компания принадлежит АО "Укрзализныця".

Реклама:

Напоминаем:

В начале июня заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев рассказал, что компания до конца года зарегистрирует экспедиторскую фирму для выхода на рынки Европейского Союза.

Также изучается вопрос о выходе с аналогичной услугой в Словакию и Венгрию.

Реклама:

Ранее сообщалось, Европейский Союз впервые предоставит средства без необходимости возврата для развития железнодорожной инфраструктуры Украины.

Укрзализныця Евросоюз Польша
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков 11 июля 2023, 12:43
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту 7 июля 2023, 20:40
АМКУ нашел признаки нарушений закона в договорах УЗ на питание в "Интерсити" 7 июля 2023, 17:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте