"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию

АО "Укрзалізниця" в конце июня зарегистрировала в Польше компанию под названием Ukrainian Railways Cargo Poland.

Об этом сообщила LIGA.Бизнес со ссылкой на польский реестр юридических лиц.

Дата регистрации - 30 июня 2023 года. Сумма уставного капитала - 5 000 злотых (примерно 45 500 грн).

Компания принадлежит АО "Укрзализныця".

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Напоминаем:

В начале июня заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев рассказал, что компания до конца года зарегистрирует экспедиторскую фирму для выхода на рынки Европейского Союза.

Также изучается вопрос о выходе с аналогичной услугой в Словакию и Венгрию.

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Ранее сообщалось, Европейский Союз впервые предоставит средства без необходимости возврата для развития железнодорожной инфраструктуры Украины.