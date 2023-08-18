УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном

"Укрзалізниця" заявила про оновлення міжнародної команди - Олександру Василенко призначили директоркою представництва за кордоном, а Михайло Пластун очолив Ukrainian Railways Cargo Poland.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, директором представництва "Укрзалізниці" за кордоном призначили Олександру Василенко, яка з 2022 року займала пост директора Департаменту економічної дипломатії МЗС України.

До цього вона працювала радницею керівника УЗ та міністра інфраструктури. Василенко куруватиме всю міжнародну діяльність "Укрзалізниці".

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Також УЗ повідомила про призначення директора дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" ТОВ "Ukrainian Railways Cargo Poland". Компанію, яке вже розпочало свою роботу, очолив Михайло Пластун.

"Ukrainian Railways Cargo Poland - наш оператор, який працюватиме просторах країн ЄС.

Головне завдання - забезпечити швидку логістику для вантажів, які прямують з України. З блокадою морських портів це надважливе завдання для стабільного функціонування економіки країни та забезпечення експорту української продукції та сировини", - заявив голова правління УЗ Євген Лященко.

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Зазначається, що на першому етапі компанія пропонуватиме наступні послуги:

надання комплексної послуги вантажоперевезень;

координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;

контроль рухомого складу товариства за кордоном.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" у кінці червня зареєструвала в Польщі компанію під назвою Ukrainian Railways Cargo Poland.

Економічна правда