УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
"Укрзалізниця" заявила про оновлення міжнародної команди - Олександру Василенко призначили директоркою представництва за кордоном, а Михайло Пластун очолив Ukrainian Railways Cargo Poland.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, директором представництва "Укрзалізниці" за кордоном призначили Олександру Василенко, яка з 2022 року займала пост директора Департаменту економічної дипломатії МЗС України.
До цього вона працювала радницею керівника УЗ та міністра інфраструктури. Василенко куруватиме всю міжнародну діяльність "Укрзалізниці".
Також УЗ повідомила про призначення директора дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" ТОВ "Ukrainian Railways Cargo Poland". Компанію, яке вже розпочало свою роботу, очолив Михайло Пластун.
"Ukrainian Railways Cargo Poland - наш оператор, який працюватиме просторах країн ЄС.
Головне завдання - забезпечити швидку логістику для вантажів, які прямують з України. З блокадою морських портів це надважливе завдання для стабільного функціонування економіки країни та забезпечення експорту української продукції та сировини", - заявив голова правління УЗ Євген Лященко.
Зазначається, що на першому етапі компанія пропонуватиме наступні послуги:
- надання комплексної послуги вантажоперевезень;
- координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами;
- контроль рухомого складу товариства за кордоном.
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" у кінці червня зареєструвала в Польщі компанію під назвою Ukrainian Railways Cargo Poland.
Економічна правда