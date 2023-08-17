В Раде поддержали идею передать администрирование ЕСВ в Пенсионный фонд с 2024 года

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №9569, согласно которому предложено с 1 января 2024 года передать администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Это следует из карточки законопроекта.

"Предлагается с 1 января 2024 года объединить административные структуры и возложить администрирование единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на Пенсионный фонд Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту, который поддержали члены комитета.

Предполагается, что такая модель управления позволит:

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осуществлять надлежащий контроль за целевым направлением средств ЕСВ;

существенно уменьшить административные расходы системы социального страхования.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит увеличить сборы ЕСВ и контроль за их целевым использованием, построить единую современную информационную систему соцстрахования.

Напоминаем:

Среди авторов законодательной инициативы - Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и другие народные депутаты.

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Система государственного социального страхования в Украине была создана для экономической защиты каждого человека в связи со старостью, безработицей, несчастным случаем на производстве или временной потерей трудоспособности.

От качества администрирования и взимания ЕСВ зависит способность системы социального страхования профинансировать восстановление и сохранение трудоспособности работников и гарантировать материальное обеспечение граждан, утративших трудоспособность.

Ранее функция администрирования уже была возложена на Пенсионный фонд Украины. ЕСВ уплачивался именно на его счета, после этого эти суммы распределялись среди фондов социального страхования.

Однако в марте 2013 года было создано Министерство доходов и сборов, которое взяло на себя функцию администрирования ЕСВ. В мае 2014 года образованная путем реорганизации Министерства доходов и сборов Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) взяла на себя функцию администрирования ЕСВ.