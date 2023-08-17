У Раді підтримали ідею передати адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду з 2024 року

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкту №9569, згідно з яким запропоновано з 1 січня 2024 року передати адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) Пенсійному фонду України (ПФУ).

Це випливає з картки законопроєкту.

"Пропонується з 1 січня 2024 року об’єднати адміністративні структури та покласти адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту, що підтримали члени комітету.

Передбачається, що така модель управління дасть змогу:

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здійснювати належний контроль за цільовим спрямуванням коштів ЄСВ;

суттєво зменшити адміністративні витрати системи соціального страхування.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його ухвалення надасть змогу збільшити збори ЄСВ і контроль за їхнім цільовим використанням, побудувати єдину сучасну інформаційну систему соцстрахування.

Нагадуємо:

Серед авторів законодавчої ініціативи - Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та інші народні депутати.

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Систему державного соціального страхування в Україні було створено для економічного захисту кожної людини у зв’язку зі старістю, безробіттям, нещасним випадком на виробництві або тимчасовою втратою працездатності.

Від якості адміністрування та справляння ЄСВ залежить здатність системи соціального страхування профінансувати відновлення і збереження працездатності робітників та гарантувати матеріальне забезпечення громадян, що втратили працездатність.

Раніше функція адміністрування вже була покладена на Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувався саме на його рахунки, після цього ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування.

Проте у березні 2013 року було створено Міністерство доходів і зборів, що взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ. У травні 2014 року утворена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів Державна фіскальна служба України (ДФСУ) перебрала на себе функцію адміністрування ЄСВ.