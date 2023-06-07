Instagram разрабатывает собственный чат-бот с искусственным интеллектом
Instagram работает над собственным чат-ботом с искусственным интеллектом, который сможет отвечать на вопросы и давать советы пользователям.
Об этом сообщает Engadget.
Реверсивный инженер Алессандро Палуцци утверждает, что на платформе есть ИИ-помощник. Согласно опубликованным им скриншотам, чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.
"Чат-бот мог бы немного помочь тем, кому тяжело писать сообщения. Также кажется, что вы сможете вовлечь чат-бота в разговор, который вы ведете с кем-то, вспомнив его через @", - пишет издание.
#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023
ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.
You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w
Пока точно неизвестно, когда Instagram развернет эту функцию. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в феврале, что у компании есть команда, работающая над "персонажами AI" для Instagram, Messenger и WhatsApp.
Ранее Палуцци обнаружил доказательства платной системы верификации в Instagram всего за несколько недель до того, как Meta объявила об этом.