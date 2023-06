Instagram разрабатывает собственный чат-бот с искусственным интеллектом

Instagram работает над собственным чат-ботом с искусственным интеллектом, который сможет отвечать на вопросы и давать советы пользователям.

Об этом сообщает Engadget.

Реверсивный инженер Алессандро Палуцци утверждает, что на платформе есть ИИ-помощник. Согласно опубликованным им скриншотам, чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.

"Чат-бот мог бы немного помочь тем, кому тяжело писать сообщения. Также кажется, что вы сможете вовлечь чат-бота в разговор, который вы ведете с кем-то, вспомнив его через @", - пишет издание.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀



ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w