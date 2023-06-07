Все разделы
Укр / Рус

Instagram разрабатывает собственный чат-бот с искусственным интеллектом

Среда, 7 июня 2023, 15:43 - Анастасия Жарикова

Instagram работает над собственным чат-ботом с искусственным интеллектом, который сможет отвечать на вопросы и давать советы пользователям.

Об этом сообщает Engadget.

Реверсивный инженер Алессандро Палуцци утверждает, что на платформе есть ИИ-помощник. Согласно опубликованным им скриншотам, чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.

"Чат-бот мог бы немного помочь тем, кому тяжело писать сообщения. Также кажется, что вы сможете вовлечь чат-бота в разговор, который вы ведете с кем-то, вспомнив его через @", - пишет издание.

Пока точно неизвестно, когда Instagram развернет эту функцию. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в феврале, что у компании есть команда, работающая над "персонажами AI" для Instagram, Messenger и WhatsApp.

Ранее Палуцци обнаружил доказательства платной системы верификации в Instagram всего за несколько недель до того, как Meta объявила об этом.

Instagram Meta технології
Материалы по теме
Instagram летом может представить нового конкурента Twitter летом 20 мая 2023, 13:33
За год аудитория россиян в Instagram снизилась в 5 раз 4 марта 2023, 13:01
Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине 3 августа 2022, 09:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте