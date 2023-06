Instagram розробляє власний чат-бот зі штучним інтелектом

Instagram працює над власним чат-ботом зі штучним інтелектом, який зможе відповідати на питання та давати поради користувачам.

Про це повідомляє Engadget.

Реверсивний інженер Алессандро Палуцці стверджує, що на платформі є ШІ-помічник. Згідно із лпублікованими ним скріншотами, чат-бот зможе відповідати на запитання та давати поради.

"Чат-бот міг би трохи допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Також здається, що ви зможете залучити чат-бота до розмови, яку ви ведете з кимось, згадавши його через @", - пише видання.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀



ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w