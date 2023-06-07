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Instagram розробляє власний чат-бот зі штучним інтелектом

Середа, 7 червня 2023, 15:43 - Анастасія Жарикова

Instagram працює над власним чат-ботом зі штучним інтелектом, який зможе відповідати на питання та давати поради користувачам.

Про це повідомляє Engadget.

Реверсивний інженер Алессандро Палуцці стверджує, що на платформі є ШІ-помічник. Згідно із лпублікованими ним скріншотами, чат-бот зможе відповідати на запитання та давати поради.

"Чат-бот міг би трохи допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Також здається, що ви зможете залучити чат-бота до розмови, яку ви ведете з кимось, згадавши його через @", - пише видання.

Наразі точно невідомо, коли Instagram розгорне цю функцію. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив у лютому, що у компанії є команда, яка працює над "персонажами AI" для Instagram, Messenger та WhatsApp. 

Раніше Палуцці виявив докази платної системи верифікації в Instagram лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.

штучний інтелект Instagram Meta технології
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