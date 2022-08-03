Функции Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине - в течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels.

В 2018 году появился Instagram Music. Но был недоступен для украинских пользователей. Теперь мы можем добавлять музыку в сторис в несколько кликов из обширной музыкальной библиотеки Instagram", - пояснил министр.

По его словам, Минцифры больше годв вело переговоры с руководством Meta по запуску этих функций.

"Благодарю Meta за этот важный шаг и поддержку Украины. Надеюсь, скоро мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента", - резюмировал Федоров.

"Новые инструменты будут способствовать продвижению личных аккаунтов и созданию креативного контента. Это поможет еще качественнее и масштабнее освещать события в Украине, в частности для иностранных пользователей Facebook и Instagram", - добавили в Минцифре.

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Экономическая правда