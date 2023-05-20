Instagram летом может представить нового конкурента Twitter летом
Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания сейчас тестирует идею нового проекта со знаменитостями и инфлюенсерами. Само приложение может увидеть мир уже в июне этого года.
Отмечается, что оно будет отдельным от Instagram, но позволит людям объединять аккаунты. Также проект может быть совместим с другими программами-конкурентами Twitter, включая Mastodon.
По словам преподавательницы социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете Лии Хаберман, Meta, которая владеет Instagram, может опередить замысел Маска превратить Twitter в "приложение для всего", с большим количеством функций, кроме информационных постов. Для этого Meta должна просто консолидировать весь опыт, который они накапливают.
Экономическая правда.