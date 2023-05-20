Instagram летом может представить нового конкурента Twitter летом

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Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания сейчас тестирует идею нового проекта со знаменитостями и инфлюенсерами. Само приложение может увидеть мир уже в июне этого года.

Отмечается, что оно будет отдельным от Instagram, но позволит людям объединять аккаунты. Также проект может быть совместим с другими программами-конкурентами Twitter, включая Mastodon.

По словам преподавательницы социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете Лии Хаберман, Meta, которая владеет Instagram, может опередить замысел Маска превратить Twitter в "приложение для всего", с большим количеством функций, кроме информационных постов. Для этого Meta должна просто консолидировать весь опыт, который они накапливают.

Экономическая правда.