За год аудитория россиян в Instagram снизилась в 5 раз

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В среднем хотя бы раз в день только 6% россиян старше 12 лет заходили в Instagram в феврале 2023 года, что в 5 раз меньше по сравнению с 31% в том же месяце 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

Кроме Instagram, показатели среднесуточного охвата сократились в Facebook. В феврале 2023 года этот показатель за аналогичный период снизился в 3,5 раза: с 7% до 2%.

Также, в упомянутых соцсетях Instagram и Facebook, россияне стали проводить меньше времени. Следовательно, время проведения в Instagram упало к февралю 2022 года в 2,4 раза до 17 минут в день, в Facebook - в 3 раза до 5 минут.

В Tiktok время суточного потребления сократилось в 1,2 раза до 65 минут.

Зато увеличение аудитории россиян произошло в Telegram и "ВКонтакте". Среднесуточный охват Telegram в феврале 2023 года вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: с 23 до 41%. В "ВКонтакте" этот показатель увеличился в 1,15 раза до 44%.

Напомним: