Украина получит еще 100 миллионов евро на восстановление от ЕИБ

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк согласились предоставить гарантию ЕС, которая позволит ЕИБ предоставить Украине 100 миллионов евро нового займа на скорейшее восстановление.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что эта гарантия Евросоюза является одним из элементов инициативы ЕС для Украины (EU4U), одобренной ЕИБом в марте 2023 года и включающей фонд EU4Ukraine и пакет технической помощи и консультаций в размере 100 млн евро из собственных средств банка.

Предоставленные средства Украина сможет использовать, например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры.

"ЕС усиливает поддержку удовлетворения потребностей Украины в быстром восстановлении. Кроме 1 млрд евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ одолжить Украине дополнительные 100 млн евро на очень выгодных условиях. Мы полны решимости вернуть жизнь всем общинам Украины, страдающим агрессией России", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Напоминаем:

Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получит грант ЕС при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 50 млн евро на временные мосты для восстановления мобильности.

Экономическая правда