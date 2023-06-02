Укрзализныця получит 6,7 млн евро гранта от Европейского инвестиционного банка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и АО "Укрзализныця" подписали грантовое соглашение от ЕС на сумму 6,7 млн. евро для поддержания жизнедеятельности компании во время большой войны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Грант ЕС поможет покрыть самые неотложные потребности единственной в Украине железнодорожной компании, которая поддерживает украинскую экономику и украинцев на протяжении жестокого второго года войны", - говорится в сообщении.

Первоначально грант от ЕС в размере 6,7 млн. евро для "Укрзализныци" предусматривался для проекта ЕИБ "Модернизация украинской железной дороги" для усовершенствования и электрификации части железнодорожной системы в Украине. Однако с войной потребности изменились.

"В соответствии с решением Европейской комиссии, первоначальный грант был перепрофилирован на срочную экстренную поддержку "Укрзализныци" с целью обеспечения продолжения функционирования железной дороги

"Поддержка Укрзализныци и украинцев со стороны наших партнеров как никогда важна. Мы ценим, как Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк оперативно реагируют на наши потребности. Это очень важно для поддержания ликвидности компании, восстановления поврежденной врагом инфраструктуры и обеспечения стабильной работы железной дороги", – прокомментировал член правления компании Антон Мишин.

Руководитель отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" представительства Евросоюза в Украине Клое Аллио подчеркнула, что сотрудничество в транспортном секторе остается приоритетом для ЕС, и включает, в частности, расширение железнодорожного сообщения между ЕС и Украиной.

ВІДЕО ДНЯ

Экономическая правда