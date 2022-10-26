ЕИБ предоставит 2 миллиона евро на восстановление больниц в Украине

Европейский инвестиционный банк направит 2 миллиона евро на восстановление здравоохранительных учреждений в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В рамках 5-го Немецко-Украинского экономического форума в Берлине, ЕИБ и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали грантовое соглашение о поддержке программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

За ней 2 млн евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) направят на восстановление ряда учреждений здравоохранения, пострадавших в результате военной агрессии России.

Напоминаем:

Украина уже получила второй транш в 550 млн. евро финансовой помощи от Европейского инвестиционного банка, всего предусмотрена помощь на сумму 1,6 млрд. евро.

В сентябре Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн. евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.