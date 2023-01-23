ЕИБ призывает страны предоставить финансовые гарантии для увеличения поддержки Украины

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Европейский инвестиционный банк нуждается в финансовых гарантиях стран для увеличения поддержки Украины.

Об этом заявил президент ЕИБ Вернер Хойер в Давосе в "Украинском доме", сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что ЕИБ с начала большой войны принял решение продолжить поддержку Украины и выделять новые средства, не дожидаясь завершения войны. Однако для увеличения размеров поддержки банк нуждается в финансовых гарантиях стране.

"Нам нужен не капитал… Нам нужны гарантии, и в этом вопросе вы можете помочь, потому что давление на политиков обеспечивает возможность банка продолжать свою работу в Украине", – объяснил Хойер.

Он отметил, что благодаря финансированию банка в Украине, в частности, восстанавливаются мосты, разрушенные российской армией. Эти мосты необходимы для функционирования украинской экономики.

"Мост может быть снова разрушен через несколько месяцев, и политики в Европейском Союзе не должны этого бояться, если бремя этой потенциальной потери распределяется поровну", - отметил президент ЕИБ.

По словам банкира, в случае международных финансовых организаций следует говорить именно о таких гарантиях, для разделения связанных с войной рисков, а не о вливании капитала.