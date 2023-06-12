"Укргидроэнерго" проектирует перекрытие Каховского водохранилища: будут строить после деоккупации

"Укргидроэнерго" и проектный институт работают над проектом строительства перекрытия Каховского водохранилища, уровень воды в котором продолжает падать, работы планируют начать сразу после деоккупации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укргидроэнерго и проектный институт работают над проектом строительства перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища и будут готовы к началу работ сразу после деоккупации региона. Основная задача – восстановление Каховского водохранилища и водоснабжения пострадавших областей как можно быстрее", – отметили в "Укргидроэнерго".

По состоянию на 20:00 воскресенья 11 июня уровень воды в районе Никополя составил 9,04 м. В связи с потерями гидравлической связи с основной частью водохранилища дальнейшие наблюдения в створе поста осуществлять невозможно. Специалисты ищут способ продолжить измерение.

На отметке Херсон уровень воды за сутки снизился на 57 см и к 6:00 нонилка, 12 июня, составлял 3,62 м.

В Укргидроэнерго подчеркнули, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на режимы работы Киевской ГЭС и ГАЭС, Каневской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

"В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением. Никаких холостых сбросов воды в нижний бьеф водохранилища не происходит еще с мая", - добавили в компании.

Подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье Днепра и 14 населенных пунктов на временно оккупированной территории на левом берегу.

Продолжается эвакуация людей с подтопленных территорий и решается вопрос обеспечения населения питьевой и технической водой.

Экономическая правда