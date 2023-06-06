Города в Днепропетровской области могут остаться без воды. Что об этом известно?

Как катастрофа на Каховской ГЭС повлияет на обеспечение населения водой в городах Днепропетровской и Запорожской областей, и какие меры предпринимаются, чтобы стабилизировать ситуацию?(укр)

Перше падіння рівня води у Каховському водосховищі відбулось ще взимку, коли росіяни пошкодили дамбу ГЕС. Тоді, у лютому його глибина становила 13,7 м, в той час, як нормальним показником є 16 м.

Через знищення Каховської ГЕС проблеми з питною водою можуть мати лише ті населені пункти, які прив’язані до Каховського водосховища.

Найбільший серед них – Кривий Ріг. Водозабірні станції качають воду з Дніпра за десятки кілометрів від міста. Вони подають воду для 70% його населення.

Повністю від води з Каховського водосховища залежить прибережне місто Нікополь, зокрема його два великих підприємства – трубний та феросплавний заводи.

Всі містечка та селища навколо цих двох міст теж зав’язані на Каховському водосховищі.

Незадовго після підриву Каховської ГЕС, влада Нікополя закликала місцевих жителів зробити запаси води, і люди почали заповнювати всі можливі місткості. Через це тиск у трубах став меншим, проте вода не зникла.

Проблеми з водою у Кривому Розі теж були пов’язані з поповненням запасів. З самого ранку люди почали формувати резерви води, через що її споживання збільшилось удвічі. Саме тому автоматика насосів час від часу припиняла постачання.

За день рівень води у Каховському водосховищі так і не спустився до критичного. Як розповів ЕП голова Нікопольської Районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко, на 18:00 глибина водосховища становила 15,5 м – на два метри більше лютневого показника.

При цьому швидкість відходу води сповільнилась. Якщо вранці глибина падала за швидкістю 15-16 см/год, то ввечері вже на 8 см/год. Однак коли падіння завершиться – невідомо.

"Ми не розуміємо коли закінчиться падіння глибини. Щоб зробити прогноз, треба провести підводні обстеження, але зараз ніхто не може підійти до дамби, бо вона під вогневим контролем противника", – сказав Євтушенко.

Ще у лютому Міндовкілля попереджало, до яких наслідків може призвести падіння рівня води у Каховському водосховищі:

нижче 14 м – без води залишаться 200 тисяч мешканців Нікополя та прилеглих населених пунктів;

нижче 13,1 м – без води залишаться ще й 1 мільйон жителів Кривого Рогу та прилеглих міст та селищ;

нижче 13 м – без води залишаться ще й 40 тисяч жителів сусіднього з Нікополем міста Покров.

Однак на думку Євтушенка, такі дані є не коректними.

"У Нікополя є певний бонус – його водозабірні системи прокладені аж до старого русла Дніпра, яке було ще до затоплення водосховища. Це означає, що місто скоріше за все буде з водою, навіть коли її рівень спуститься до критичного рівня, коли глибина більше не зможе зменшуватись", – пояснив він.

Проте з падінням глибини водосховища подача води може ускладнюватись, і на якому рівні прокачка повністю зупиниться – невідомо. Водозабори Нікополя стоять нижче по глибині, ніж інші, тому вони більш стійкі до зменшення рівня води, а водозабори інших населених пунктів Нікопольського району – вище, тому можуть бути проблеми.

Падіння глибини водосховища у лютому змусило владу Нікополя та Кривого Рогу готуватись до найгіршого. Тому зараз чиновники розуміють, що робити далі.

Глава криворізької РВА Олександр Вілкул переконує, що місто має всю необхідну техніку для екстреного підвозу води. Інженери також встигли поглибити канал для збору води на Дніпрі та заповнити Карачунівське та Південне водосховища, з яких можна брати воду у випадку припинення постачання з Каховського.

У Дніпропетровській обласній військові адміністрації підготували проєктну документацію для модернізації системи водопостачання, щоб не лише Нікополь мав можливість брати воду з низьких відміток, а й інші міста.

Міста, які розташовані на Каховському водосховищі

Неминучими є проблеми з якістю питної води. Як пояснили ЕП на одному з підприємств, що спеціалізується на заборі води в Нікопольському районі, різке зростання швидкості течії підняло донний мул, який потрапляє у фільтри й суттєво погіршує якість води.

"Вода може бути більш мутною та не відповідати державним нормам. Очисні споруди не розраховані на таку концентрацію забруднення", – зазначив співрозмовник ЕП.

Ситуація на Каховському водосховищі безпрецедентна, тому існують різні сценарії розвитку подій. Наприклад, співрозмовник ЕП допускає, що вода за інерцією може піти не тільки з водосховища, а й з русла річки та на кілька днів позбавити мешканців міста води.

"Укргідроенерго" прогнозує, що вже до кінця тижня Каховське водосховище припинить своє існування, а отже випробуванням систем водопостачання міст на Дніпрі ще попереду.

Ввечері 6 червня Кабінет міністрів виділив 1,5 млрд грн на будівництво двох нових магістральних водогонів, щоб забезпечити водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. Щоправда, коли вони запрацюють – не відомо.

Окремо виділили 846 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.