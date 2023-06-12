"Укргідроенерго" проєктує перекриття Каховського водосховища: будуватимуть після деокупації

"Укргідроенерго" та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища, рівень води в якому продовжує падати, роботи планують розпочати одразу після деокупації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача - відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше", - зазначили в "Укргідроенерго".

Станом на 20:00 неділі 11 червня рівень води в районі Нікополя становив 9,04 м. У звʼязку з втратами гідравлічного звʼязку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста здійснювати неможливо. Фахівці шукають спосіб продовжити вимірювання.

На позначци Херсон ривень воді за добу знизився на 57 см і на 6:00 понілка, 12 червня, становив 3,62 м.

В Укргідроенерго наголосили, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та ГАЕС, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.

"У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня", - додали в компанії.

Підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі Дніпра та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території на лівому березі.

Триває евакуація людей з підтоплених територій та вирішується питання забезпечення населення питною та технічною водою.

Економічна правда