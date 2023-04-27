Дискуссия "Запрет на импорт украинского зерна: последствия и пути решения кризиса"
Некоторые европейские страны ввели запрет на импорт украинского зерна. Это стало шокирующей новостью, поскольку агро-экспорт - это 70% валютной выручки от товарного экспорта Украины.
В условиях войны и хронической потребности валютных вливаний, сохранение запрета на импорт украинского зерна создает значительные дополнительные риски макрофинансовой стабильности Украины. Руководство страны мгновенно включилось в зерновой вопрос, однако, решение проблемы не выглядит очевидным.
В чем была истинная причина возникновения кризиса? Сможет ли Украина быстро переключиться на альтернативные рынки? Какие есть варианты решения проблемы?
Об этих и других вопросах будем говорить с участниками дискуссии 27 апреля в 12:00.
Спикеры:
- Алекс Лисситса, генеральный директор "ИМК"
- Олег Нивьевский, вице-президент по экономическому образованию, доцент Киевской школы экономики
Модератор: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.
Запись трансляции:
Организатор дискуссии: Центр социально-экономических исследований CASE Украина. При поддержке и информационного партнерства с ведущим деловым онлайн-изданием "Экономическая правда".
Это мероприятие представлено CASE Украина в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание мероприятия является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.