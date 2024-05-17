В Минобороны говорят, что е-кабинет для военнообязанных должен заработать с 18 мая

Электронный кабинет, в котором мужчины призывного возраста смогут обновить данные, должен заработать с 18 мая – дня вступления в силу закона о совершенствовании мобилизации.

Источник: спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Должен заработать. Но следует отметить, что это будет такая mvp-версия так называемая (версия продукта с минимальным набором функций - ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные опции в электронном кабинете. Сейчас это же будет возможность обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, о телефоне и месте жительства".

Детали: Спикер говорит, что уже видел и листал новое приложение, и уверяет, что с его помощью обновить данные можно будет очень быстро.

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Прямая речь: "Заработает так или иначе электронный кабинет, и в течение 60 дней эту обязанность об уточнении своих данных можно будет выполнить за 10-15 минут в смартфоне. Я видел уже эту версию, полистал ее на телефоне. И там все максимально просто. ІD-банкинг, и дальше просто тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь. Ну и по большому счету - простая процедура для любого человека, который использует приложения. А это будет приложение "Резерв+". И соответственно, мне кажется, это наиболее такой простой путь, особенно для молодежи, которая просто таки живет фактически в смартфонах".

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Предыстория:

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Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Документ вступает в силу 18 мая.

В МОУ объясняли в частности, что за рубежом повестки вручать не будут.

Со вступлением в силу закона о совершенствовании мобилизации для отдельных категорий украинских граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов. Подробнее объяснения пограничников - здесь.

Украинская правда.