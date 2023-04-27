Дискусія "Заборона на імпорт українського зерна: наслідки та шляхи вирішення кризи"

Деякі європейські країни ввели заборону на імпорт українського зерна. Це стало шокуючою новиною, оскільки агро-експорт – це 70% валютної виручки від товарного експорту України.

В умовах війни та хронічної потреби валютних вливань, збереження заборони на імпорт українського зерна створює значні додаткові ризики макрофінансової стабільності України. Керівництво країни миттєво включилось у зернове питання, однак, розв'язання проблеми не виглядає очевидним.

У чому була справжня причина виникнення кризи? Чи зможе України швидко перемикнутися на альтернативні ринки? Які є варіанти розв'язання проблеми?

Про ці та інші питання говорили з учасниками дискусії 27 квітня о 12:00.

Спікери:

Алекс Ліссітса, генеральний директор "ІМК"

Олег Нів’євський, віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки

Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна.

Запис трансляції:

Організатор дискусії: Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. За підтримки та інформаційного партнерства з провідним діловим онлайн-виданням "Економічна правда".

Цей захід представлений CASE Україна в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.