monobank запустил "гибкие проездные" в транспорте Николаева

фото: олег гороховский

monobank вместе с Николаевтрансом запустили "гибкие проездные". Пассажиры могут выбрать срок действия проездного и транспорта.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в электротранспорте Николаева заработала оплата проезда от mono.

"Удобство в том, что мы не разделяем людей на клиентов и не клиентов – оплата с любой карты мира. А на этой неделе мы вместе с Николаевтрансом запустили еще и гибкие проездные – можно выбрать термин и транспорт, и можно добавить в Wallet, чтобы не носить его в заднем кармане джинсов", – отметил Гороховский.

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Николаев стал первым городом в Украине, где положили начало такой системе оплаты. Гороховский добавил, что банк планирует в дальнейшем развивать это направление и в других городах страны.

Оплатить проезд можно с помощью QR-кода, используя карту любого банка Украины. Далее нужно выбрать способ оплаты – ввод данных карты вручную, через Mono Pay, Google Pay или Apple Pay.

Напомним:

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