Открытие аэропорта во Львове привлечет инвесторов и туристов - глава ОГА

Открытие аэропорта во Львове может помочь закрыть небо над Украиной.

Об этом сказал сказал сказал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий во время Национального туристического саммита во Львове в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Огромное спасибо украинскому туристическому сектору за веру в государство, за то, что инвестиции продолжаются. И мы верим, что после нашей победы Львов и Украина будут одной из основных туристических дестинаций (привлекательная для туристов географическая территория - ИФ-У) на карте Европы", - отметил Козицкий.

Он подчеркнул, что для ОГА важно открыть аэропорт.

Реклама:

"На каждой международной встрече мы акцентируем внимание на том, что открытие аэропорта - это, с одной стороны, закрытие неба над Украиной. С другой стороны, это огромная возможность для иностранного инвестора, иностранного туриста увидеть Украину. Это возможность для людей путешествовать и это возможность понять, что расстояние, например, от Львова до Лондона, почти такое же, как расстояние от Львова до Донецка", - сказал он.

При этом Козицкий озвучил ряд вызовов, которые туристическая отрасль должна решать.

"Один из главных вызовов - это доступность. Сфера гостеприимства должна быть готова предоставлять услуги людям, которые имеют определенные особенности, людям с инвалидностью. И должны быть готовы принять их и их семьи", - подчеркнул председатель ОГА.

Реклама: