Apple стала лидером по сокращению поставок компьютеров в первом квартале

Поставки персональных компьютеров Apple упали в первом квартале 2023 года на 40,5%, что сделало американскую компанию лидером по этому показателю среди крупных мировых производителей.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет International Data Corporation.

Согласно последнему отчету IDC, поставки всех производителей ПК вместе взятых сократились на 29% до 56,9 млн единиц - и упали ниже уровня начала 2019 года, поскольку всплеск спроса, вызванный удаленной работой в эпоху пандемии, иссяк.

Среди лидеров рынка Lenovo Group Ltd. и Dell Technologies Inc. зафиксировали падение более чем на 30%, а HP Inc. - на 24,2%. Ни один крупный бренд не остался в стороне от спада, а Asustek Computer Inc. замыкает топ-5 с падением на 30,3%.

"Замедление потребительских расходов за последний год привело к двузначному снижению поставок смартфонов и накоплению избытка среди ведущих мировых поставщиков микросхем памяти. Компания Samsung Electronics Co., которая поставляет чипы для портативных устройств, а также настольных и портативных компьютеров, на прошлой неделе заявила, что сокращает производство после того, как сообщила о своей самой низкой прибыли со времен финансового кризиса 2009 года", - пишет агентство.

"Несмотря на то, что за последние несколько месяцев запасы истощились, они все еще намного превышают целесообразный уровень на четыре-шесть недель", - пояснил агентству менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани.

Он подчеркнул, что даже при больших скидках повышенные запасы сохранятся до середины года и, возможно, до третьего квартала".

При этом спад на рынке дает производителям возможности внести изменения в свою деятельность, учитывая то, что "многие из них начинают изучать варианты производства за пределами Китая", говорится в отчете IDC.

Apple постепенно диверсифицирует географию своей производственной базы, поскольку нарастающая напряженность между Вашингтоном и Пекином угрожает ее цепочке поставок.

Экономическая правда