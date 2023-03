Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению

Украина заявляет, что заявленная Россией возможность продления зерновой инициативы на 60 дней вместо 120 дней противоречит подписанным вместе с ООН и Турцией документам.

Об этом вице-премьер-министр восстановления Александр Кубраков написал в Twitter.

Он отметил, что соглашение предусматривает не менее 120 дней продления, а затем позиция России о продлении его только на 60 дней "противоречит документу, подписанному Турцией и ООН".

Кубраков добавил, что Украина ждет официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы.

