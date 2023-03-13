СБУ разоблачила нелегальный ввоз наличных денег в сумме 37 млн: деньги с временно оккупированных территорий

Служба безопасности заблокировала транснациональный канал, которым на территорию Украины незаконно ввозили наличные, похищенные на временно оккупированных территориях, на 37 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители разоблачили пятерых участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте. Они пытались провести наличные деньги в Черновицкой области через пункт пропуска "Порубное". Часть денег спрятали в чемоданы, а часть примотали себе к телу. Действовали под видом туристов на рейсовом автобусе.

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины. В дальнейшем полученные преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны в таможенную границу нашего государства", - отметили в СБУ.

По материалам СБУ на изъятые средства наложен арест. Также изучается версия, что незаконно ввозимые деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине.

Экономическая правда