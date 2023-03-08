В отделениях IBOX BANK проходят обыски – источники

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, проводят обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.

Об этом ЭП сообщили два несвязанных источника в правоохранительных органах.

Накануне, 7 марта, НБУ принял решение лишить банк лицензии и ликвидировать банк в связи с систематическим нарушением требований закона о финансовом мониторинге.

"Айбокс банк" ненадлежащим образом проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким.

Также банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.

Акционерами "Айбокс банка" являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Банк имеет 26 отделений по Украине, из них – 8 в Киеве и сеть терминалов самообслуживания, а также является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В январе 2022 года банк проходил по делу об отмывании доходов от нелегального игорного бизнеса.

Как пишет экономист ЦЭС Юрий Гайдай, тогда Голосеевский районный суд не увидел административного правонарушения в действиях чиновников "Айбокс банка", которые в ответе на запрос в рамках выездной проверки НБУ по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, скрыли 7,5 млрд грн транзакций с ООО "Финансовая компания Леогейминг Пэй". Всего чиновники ПАО "Айбокс банк" пытались скрыть транзакции на 14+ млрд грн, плюс не предоставили информацию о мерчантах по отдельным МСС-кодам.

Экономическая правда