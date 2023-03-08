Уклонение от уплаты 400 млн налога: "Айбокс банк" подозревают в "помощи" игорному бизнесу

СБУ

Бюро экономической безопасности подозревают должностных лиц одного из банков в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-службы БЭБ и СБУ.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об "Айбокс банке", который накануне решил ликвидировать Нацбанк.

Детективы Бюро разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

"Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн", – говорится в сообщении.

Схема уклонения от уплаты налогов была налажена через подконтрольные нелицензированные зеркальные вебресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием "мискодинга" и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Эти юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

Следствие установило, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

В СБУ добавили, что задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка.

Также в БЭБ подтвердили обыски в помещениях банка, офисах, местах проживания фигурантов, о которых ранее сообщила ЭП.

Напоминаем:

7 марта НБУ принял решение лишить банк лицензии и ликвидировать банк в связи с систематическим нарушением требований закона о финансовом мониторинге.

"Айбокс банк" ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации АО "Айбокс банк" и АО "Форвард банк", лишенных Нацбанком лицензий.

Экономическая правда