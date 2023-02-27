В Центробанке РФ готовятся к сокращению сотрудников

В Центробанке РФ готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена - речь может идти об увольнении около 1 тысячи человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии 2020 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к Банку России.

"Участники рынка считают сокращения оправданными, считая, что штат регулятора избыточен, тогда как часть операций в нынешних условиях либо исчезла вовсе, либо происходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур", - пишет газета.

Так, в центральном аппарате ЦБ запланировано до мая провести сокращение штата на 1 тыс сотрудников. По словам одного из собеседников издания, близких к ЦБ, "разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения".

По словам собеседников газеты, весенняя волна сокращений будет только первым этапом, второй запланирован на осень. Основная цель - оптимизация расходов, говорят источники.

Другой источник газеты сообщил, что в Центробанке РФ уже отменена материальная помощь, которую выплачивали сотрудникам до отпуска, и она составляла два месячных оклада.

В Банке России сообщили, что постоянно занимаются повышением своей эффективности и 2023 год не будет исключением. За период с 2015 года количество сотрудников сократилось на 30%, добавили в Центробанке.