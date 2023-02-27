В Центробанке РФ готовятся к сокращению сотрудников
В Центробанке РФ готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена - речь может идти об увольнении около 1 тысячи человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии 2020 года.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к Банку России.
"Участники рынка считают сокращения оправданными, считая, что штат регулятора избыточен, тогда как часть операций в нынешних условиях либо исчезла вовсе, либо происходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур", - пишет газета.
Так, в центральном аппарате ЦБ запланировано до мая провести сокращение штата на 1 тыс сотрудников. По словам одного из собеседников издания, близких к ЦБ, "разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения".
По словам собеседников газеты, весенняя волна сокращений будет только первым этапом, второй запланирован на осень. Основная цель - оптимизация расходов, говорят источники.
Другой источник газеты сообщил, что в Центробанке РФ уже отменена материальная помощь, которую выплачивали сотрудникам до отпуска, и она составляла два месячных оклада.
В Банке России сообщили, что постоянно занимаются повышением своей эффективности и 2023 год не будет исключением. За период с 2015 года количество сотрудников сократилось на 30%, добавили в Центробанке.
"Внедрение новых бизнес-процессов и их постоянная актуализация позволяют нам качественно управлять численностью штата", - заявил российский финрегулятор.
ЦБ снижал численность сотрудников и в предыдущие годы, но такого масштабного сокращения не было давно, пишет газета.
"Так, согласно отчету регулятора за 2020 год, была проведена реорганизация блока некредитных финансовых организаций центрального аппарата. На базе упраздненных департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка и департамента коллективных инвестиций и доверительного управления был создан департамент инфраструктуры финансового рынка и департамент инвестиционных финансовых посредников.
Но часть мероприятий по оптимизации персонала была отложена из-за пандемии, "в связи с чем в 2020 году численность персонала Банка России в целом не изменилась и составила 49,4 тыс. единиц". За весь 2021 год снижение численности персонала ЦБ составило всего 300 человек", - говорится в сообщении.
Экономическая правда