41 акционерное общество в Украине все еще принадлежит владельцам из РФ - исследование

Через год после начала войны 41 акционерное общество в Украине все еще контролируют владельцы из России, среди них Укрэнергоатом и несколько банков.

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно данным Единого государственного реестра акционеров, доли в 41 акционерных обществах принадлежат собственникам из РФ.

В состоянии прекращения или банкротства находятся только 9 из этих компаний, остальные продолжают работать на территории Украины.

Всего в Украине зарегистрировано почти 12 тыс. акционерных обществ, однако информация о владельцах и бенефициарах есть не обо всех. За последний отчетный период (2021 год) есть данные о держателях акций по 6346 компаний.

Среди компаний, контролируемых гражданами РФ, банк "Форвард", Укрэнергоатом, Укргазпром. Среди них такие научные учреждения как Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения и Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения.

Кроме этого, из 41 компании, информация о которых есть в реестре акционеров, 2 бизнеса нет в ЕГР.