Украина получит первый транш из 18 миллиардов евро макрофина от ЕС на этой неделе

Украина уже на этой неделе получит первую часть средств из пакета макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС о предоставлении Украине европейского финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд будет осуществлена позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - сообщил Домбровскис.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine's state budget. https://t.co/39EkyIWeRp January 16, 2023

"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере €3 млрд. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макрофинансовую стабильность", - отметил Денис Шмыгаль.

Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний @vonderleyen & @VDombrovskis. Це допоможе 🇺🇦 надалі підтримувати макроекономічну стабільність. January 16, 2023

Посол ЕС Матти Маасикас напомнил, что это будет первый транш международной финансовой помощи для Украины в 2023 году.

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Читайте подробнее на эту тему в статье Шантаж ценой Украины: как ссора Польши и Венгрии с ЕС могла стоить Киеву 18 млрд евро.

Европейская правда