Все разделы
Укр / Рус

Украина получит первый транш из 18 миллиардов евро макрофина от ЕС на этой неделе

Понедельник, 16 января 2023, 12:41 - Европейская правда

Украина уже на этой неделе получит первую часть средств из пакета макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и премьер Украины Денис Шмыгаль. 

"Имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС о предоставлении Украине европейского финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд будет осуществлена позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - сообщил Домбровскис. 

"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении €18 млрд макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере €3 млрд. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макрофинансовую стабильность", - отметил Денис Шмыгаль. 

Посол ЕС Матти Маасикас напомнил, что это будет первый транш международной финансовой помощи для Украины в 2023 году. 

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему. 

Читайте подробнее на эту тему в статье Шантаж ценой Украины: как ссора Польши и Венгрии с ЕС могла стоить Киеву 18 млрд евро.

Европейская правда

Украина ЕС финансы
Материалы по теме
Ущерб окружающей среде от вооруженной агрессии РФ превысил $46 миллиардов – Минприроды 13 января 2023, 19:45
Польша передала Украине 8000 терминалов Starlink – Минцифры 13 января 2023, 19:20
Правительство надеется на вступление Украины в ЕС "менее чем за два года" 13 января 2023, 17:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте