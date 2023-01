Украина получит первый транш из 18 миллиардов евро макрофина от ЕС на этой неделе

Украина уже на этой неделе получит первую часть средств из пакета макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 18 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Имею честь подписать Меморандум о взаимопонимании со стороны ЕС о предоставлении Украине европейского финансирования в 2023 году, до 18 млрд евро в виде займов. Первая выплата в размере 3 млрд будет осуществлена позже на этой неделе. Это позволит Украине закрывать самые насущные потребности, имея стабильное поступление средств в течение года", - сообщил Домбровскис.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine's state budget. https://t.co/39EkyIWeRp