Ущерб окружающей среде от вооруженной агрессии РФ превысил $46 миллиардов – Минприроды

Сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии России уже составляет более 46 млрд долл - Украина будет требовать компенсации этих убытков от РФ.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил в комментарии для The Economist, передает пресс-служба Минприроды.

"Основную часть рассчитанных убытков на сегодня составляет загрязнение воздуха - 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сопоставим с годовыми выбросами Болгарии", - подчеркнул министр.

Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тыс тонн нефти и топлива.

При этом война нанесла ущерб почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тыс га.

По словам министра, война "отравила" и значительную часть украинской земли. Ущерб, нанесенный загрязнением почв, оценивается в 18 млрд долларов.

Всего с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала почти 2,300 преступлений против окружающей среды.

Экономическая правда