Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.
Про це написала головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.
Посилаючись на джерело знайоме з ситуацією, Шиффер повідомила, що Amazon також планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.
Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022
Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.
Нагадаємо:
Очільник Twitter Ілон Маск написав у понеділок серію твітів, у яких звинуватив Apple у запереченні "свободи слова" та пригрозив прибрати Twitter з AppStore.