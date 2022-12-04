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Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

Про це написала головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.

Посилаючись на джерело знайоме з ситуацією, Шиффер повідомила, що Amazon також планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp December 4, 2022

Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.

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Очільник Twitter Ілон Маск написав у понеділок серію твітів, у яких звинуватив Apple у запереченні "свободи слова" та пригрозив прибрати Twitter з AppStore.