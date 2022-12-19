Дрон-камикадзе Shahed ночью пролетел над ядерной установкой ПАЭС – Энергоатом

Ночью 19 декабря над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Пролет вражеского дрона над ядерной установкой зафиксирован в 00:46.

"Это абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности", – подчеркивают в Энергоатоме.

Компания обратилась к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и призвала не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира.

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В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по предварительным данным, пострадали два человека.

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Кабинет Министров одобрил изменение названия Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую АЭС (ПАЭС).