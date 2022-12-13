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К электросети подключили атомный энергоблок, не работавший в результате блэкаута

Вторник, 13 декабря 2022, 10:10 - Анастасия Жарикова

Ночью во вторник, 13 декабря, "Энергоатом" подключил к электросети еще один атомный энергоблок, выведенный из строя после блэкаута 23 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"13 декабря 2022 в 1:09, после возобновительного ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас идет набор мощности.

Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напоминаем:

10 декабря один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) Энергоатома был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

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