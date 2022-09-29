Кабмин окончательно переименовал Пивденноукраинскую АЭС

Кабинет Министров одобрил изменение названия Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую АЭС (ПАЭС).

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В соответствии с постановлением Кабмина № 1061 от 27 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом" правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" утвердил изменение названия АЭС своим приказом еще в апреле этого года.

Южноукраинская АЭС расположена в Николаевской области. АЭС имеет три работающих энергоблока и входит в Пивденноукраинский энергокомплекс.

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