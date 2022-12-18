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В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности - Укрэнерго

Воскресенье, 18 декабря 2022, 11:39 - Экономическая правда

На утро воскресенья, 18 декабря, продолжается процесс восстановления работы энергосистемы, однако объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в систем.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

На дефицит в энергосистеме повлияли как повреждения объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное снижение температуры.

Кроме того, атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение - оккупированная Запорожская АЭС продолжает находиться в режиме остановки блоков. 

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления.  При их превышении могут быть применены аварийные отключения", - отмечают в "Укрэнерго". 

Чтобы получить информацию относительно отключений по своему региону, необходимо следить за сообщением операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah.

Добавляется, что погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) затрудняют ремонтные работы, которые продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, и на электростанциях.

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Напомним:

В Украину поступил груз энергетического оборудования от Азербайджанской Республики для поддержки энергетического сектора, в частности, в регионах, наиболее пострадавших от российских атак.

Укрэнерго электроэнергия дефицит АЭС
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