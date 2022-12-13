Макрон о переговорах по выводу тяжелого вооружения из ЗАЭС: Ближайшие недели будут решающими

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о договоренности по выводу тяжелого вооружения с Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками.

Об этом он сказал на Международной конференции в Париже, пишет Reuters.

По его словам, ведутся переговоры об условиях реализации этого.

"Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель - защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", - цитирует Макрона Reuters.

"Франция проводит международную конференцию в Париже с целью оказания срочной помощи Украине, чтобы помочь ей пережить зимние морозы, когда российские войска атакуют объекты гражданской инфраструктуры по всей стране", - напоминает агентство.

Напоминаем:

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о планах вскоре направить технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции до конца этого года.

Экономическая правда