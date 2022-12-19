Дрон-камікадзе Shahed вночі пролетів над ядерною установкою ПАЕС – Енергоатом

Вночі 19 грудня над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки зафіксували проліт дрона-камікадзе Shahed.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Проліт ворожого дрона над ядерною установкою зафіксували о 00:46.

"Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки", – наголошують в Енергоатомі.

Компанія звернулась до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти та закликала не допустити, аби ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії Росії й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу.

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