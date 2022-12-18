Британия привлечет 1200 военных на замену бригад скорой помощи во время забастовки

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Экипажи скорой помощи должны начать забастовку в среду, присоединившись к медсестрам, железнодорожникам, паспортным работникам и почтовым служащим, которые в ближайшие недели устраивают серию забастовок.

Самая интенсивная за последние десятилетия волна забастовок в Британии является ответом на кризис стоимости жизни, вызванный стремительным ростом цен на продукты питания и энергоносители в результате пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

Профсоюзы добиваются повышения заработной платы, чтобы не отставать от инфляции, которая в ноябре составила 10,7%, что немного ниже по сравнению с 11,1% в октябре, но все еще является 40-летним максимумом.

Правительство утверждает, что двузначное повышение приведет к еще большему росту инфляции, и пытается возложить вину за срыв переговоров на профсоюзных лидеров. Премьер-министр Риши Сунак охарактеризовал профсоюзных лидеров как "Гринчей, которые хотят украсть Рождество в своих собственных политических целях".

Министр Кабинета министров Оливер Дауден сказал, что "было бы безответственно позволить зарплатам в государственном секторе и инфляции выйти из-под контроля".

Великобритания уже привлекала военнослужащих к оказанию социальных услуг: во время пандемии коронавируса они управляли бензовозами и делали прививки против коронавируса.