Британія залучить 1200 військових на заміну бригад швидкої допомоги під час страйку

Британський уряд направить 1200 військовослужбовців для заміни страйкуючих водіїв швидкої допомоги та прикордонників, оскільки численні профспілки державного сектору не виходять на роботу за тиждень до Різдва.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Екіпажі швидкої допомоги повинні розпочати страйк в середу, приєднавшись до медсестер, залізничників, паспортних працівників і поштових службовців, які в найближчі тижні влаштовують серію страйків.

Найінтенсивніша за останні десятиліття хвиля страйків у Британії є відповіддю на кризу вартості життя, спричинену стрімким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії внаслідок пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну.

Профспілки домагаються підвищення заробітної плати, щоб не відставати від інфляції, яка в листопаді склала 10,7%, що трохи нижче в порівнянні з 11,1% в жовтні, але все ще є 40-річним максимумом.

Уряд стверджує, що двозначне підвищення призведе до ще більшого зростання інфляції, і намагається покласти провину за зрив переговорів на профспілкових лідерів. Прем'єр-міністр Ріші Сунак охарактеризував профспілкових лідерів як "Грінчів, які хочуть вкрасти Різдво в своїх власних політичних цілях".

Міністр Кабінету міністрів Олівер Дауден сказав, що "було б безвідповідально дозволити зарплатам у державному секторі та інфляції вийти з-під контролю".

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Британія вже залучала військовослужбовців до надання соціальних послуг: під час пандемії коронавірусу вони кермували бензовозами й робили щеплення проти коронавірусу.