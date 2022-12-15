Медсестры в Британии вышли на самую большую забастовку в истории службы здравоохранения

Десятки тысяч медсестер в Великобритании в четверг вышли на двухдневную забастовку – крупнейшую в истории британской Национальной службы здравоохранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Медсестры требуют изменения системы оплаты труда, поскольку в настоящее время в системе здравоохранения не хватает персонала.

В первый день забастовки, четверг, медсестры не работают с 08:00 до 20:00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение операций. Срочная медицинская помощь обеспечивается в полном объеме.

Второй день забастовки запланирован на следующий вторник.

Во вторник и среду в Англии состоялась забастовка работников железных дорог, что обусловило массовые перебои в железнодорожном сообщении. Ожидается, что они также выйдут на забастовку в пятницу и субботу.

Кроме этого, позже этого месяца к забастовке присоединятся водители автомобилей скорой помощи и пограничники, из-за чего власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.

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Общественное недовольство связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании и обусловленной инфляцией.