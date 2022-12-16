Швейцария присоединилась к ограничению цен на российскую нефть

Федеральный совет Швейцарии в пятницу присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, которые предусматривают введение предельной цены на российскую нефть, транспортируемую морским путем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение о присоединении к санкциям было принято 8 декабря федеральным министерством экономики, образования и исследований Швейцарии и вступает в силу в пятницу в 19:00 по Киеву.

Также Швейцария вместе с ЕС вводит финансовые санкции против двух физических и двух юридических осию Ирана за участие в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Ранее Швейцария последовательно присоединялась к другим санкциям Евросоюза против России в ответ на полномасштабную агрессию против Украины.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Перед тем в начале декабря страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

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Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

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Европейская правда