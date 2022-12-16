Росбанк олигарха Потанина приостанавливает операции с долларом, евро и дирхамом из-за санкций США

Российский банк Росбанк приостановил операции в долларах США, евро и дирхамах, предупредив, что некоторые транзакции могут быть заблокированы, после того, как в четверг США ввели санкции против банка и его владельца Владимира Потанина.

Об этом пишет Reuters.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против 61-летнего Потанина, его холдинговой компании "Интеррос", Росбанка и членов семьи Потанина.

Ограничения не касаются горнодобывающего гиганта "Норникель", где Потанин является крупнейшим акционером. "Интеррос" владеет 36% акций "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля.

На странице вопросов и ответов на своем сайте Росбанк признал некоторые ограничения в обслуживании клиентов.

"В текущих условиях мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, а также операции с юрисдикциями США и ЕС, поскольку на данный момент мы не можем предложить маршрутизацию, которая позволяет гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами", - говорится в сообщении Росбанка.

Британия ввела санкции против Потанина 29 июня. Министерство финансов США заявило, что этот шаг в четверг, который является частью пакета мер, направленных на российский сектор финансовых услуг, является дальнейшим шагом к углублению изоляции России от мировых рынков и усложнению для Москвы финансирования ее войны против Украины.

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В мае "Интеррос" Потанина закрыл сделку по покупке Росбанка у Societe Generale.

Позже Потанин приобрел 35% акций TCS Group, которая владеет российским онлайн-банком "Тинькофф".

Потанин заявил, что "Интеррос" купил свою долю в TCS за несколько сотен миллионов долларов. Основатель TCS Олег Тиньков, который продал Потанину свою долю, ранее оценивал свой холдинг в более чем 2 миллиарда долларов, но сказал, что продал его за "копейки".

"Норникель" и "Тинькофф" остались вне санкций, поскольку доли Потанина в этих компаниях составляют менее 50%. США считают заблокированными любые активы, принадлежащие на 50% или более лицу, которое находится в списке заблокированных лиц.

Экономическая правда