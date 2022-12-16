Трамп выпустил коллекцию NFT со своими изображениями по 99 долларов

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображением его в разных образах, включая супергероя, водителя Nascar и астронавта.

Об этом сообщает BBC.

Ранее миллиардер заявил, что снова будет баллотироваться на пост президента США. А на этой неделе анонсировал большое объявление.

Некоторые комментаторы ожидали, что Трамп назначит своего кандидата на выборах в президенты, а политик опубликовал рекламное видео на своей платформе в социальных сетях Truth Social.

В видео анимированный Трамп с лазерами в глазах перед Трамп-тауэром в Нью-Йорке распаривает свою рубашку, показывая костюм супергероя с буквой Т.

Позже в Truth Social Трамп презентовал коллекцию NFT, каждая из которых стоит 99 долл. и добавил, что каждая из них станет прекрасным рождественским подарком.

Среди покупателей разыграют призы, включая гала-ужин или игру в гольф с Трампом. За день вся коллекция NFT была распродана.

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